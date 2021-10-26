{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Судане

Постпред Британии в ООН призвала поддержать демократический переход в Судане

Барбара Вудворд добавила, что необходимо работать в поддержку народа страны

ООН, 26 октября. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) ООН должен рассмотреть на заседании, как можно продвинуться в поддержке демократического перехода в Судане. Об этом заявила во вторник журналистам постпред Великобритании при всемирной организации Барбара Вудворд.

На эту тему
Что известно о политическом кризисе в Судане
Что известно о политическом кризисе в Судане

На вопрос, планируется ли заявление Совбеза, дипломат ответила: "Совет Безопасности в прошлом очень ясно высказывался о нашей поддержке конституционных договоренностей, демократического перехода". "Целью сегодняшних обсуждений является рассмотрение того, как мы можем лучше продвинуться вперед в этом и увидеть, где мы согласны", - отметила она.

Вудворд добавила, что необходимо работать в поддержку народа Судана.

Теги
СуданПолитический кризис в Судане
Кризис на Украине
В ЛНР заявили, что Киев официально признал нарушение минских соглашений
Речь идет о применении Вооруженными силами Украины в Донбассе турецкого беспилотника "Байрактар"
Читать полностью