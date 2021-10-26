Постпред Британии в ООН призвала поддержать демократический переход в Судане

ООН, 26 октября. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) ООН должен рассмотреть на заседании, как можно продвинуться в поддержке демократического перехода в Судане. Об этом заявила во вторник журналистам постпред Великобритании при всемирной организации Барбара Вудворд.

На вопрос, планируется ли заявление Совбеза, дипломат ответила: "Совет Безопасности в прошлом очень ясно высказывался о нашей поддержке конституционных договоренностей, демократического перехода". "Целью сегодняшних обсуждений является рассмотрение того, как мы можем лучше продвинуться вперед в этом и увидеть, где мы согласны", - отметила она.

Вудворд добавила, что необходимо работать в поддержку народа Судана.