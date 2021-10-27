Талибы признали гибель мирного жителя Кабула при беспорядочной стрельбе 4 сентября

КАИР, 27 октября. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) завершило расследование беспорядочной стрельбы на улицах Кабула, которая произошла в ночь на 4 сентября. Как сообщил во вторник вечером на своей странице в Twitter представитель талибов, заместитель министра информации и культуры во временном кабмине Забихулла Муджахид, в результате тех событий погиб один мирный житель, хотя ранее местные СМИ информировали о 17 жертвах.

"В ночь на 13-й день месяца самбула [по афганскому календарю, соответствует 4 сентября в григорианском календаре] наши бойцы в Кабуле, услышав радостную весть о взятии провинции Панджшер [на севере страны], начали стрелять в воздух. <...> Руководство "Исламского эмирата Афганистан" [используемое радикалами название государства] строго запретило подобные действия, и более они не повторялись. <...> В результате расследования, проведенного специальной комиссией, были доказаны случаи тяжелого ранения четырех человек, один из которых погиб", - указано в заявлении.

В нем также отмечается, что в общей сложности девять человек, прошедших курсы лечения, получили от "Талибана" в качестве компенсации по 100 тыс. афгани (около $1,1 тыс.).

Ранее афганский телеканал TOLO news со ссылкой на источники в медицинских учреждениях афганской столицы сообщал о том, что в ночь на 4 сентября в результате беспорядочной стрельбы боевиков "Талибана" погибли 17 мирных жителей, 41 получил ранения. Как уточнялось, талибы праздновали таким образом полный захват не подчинявшейся им провинции Панджшер. Официально об установлении контроля над мятежным регионом руководство радикалов объявило 6 сентября, указав на то, что война в Афганистане, таким образом, окончена.