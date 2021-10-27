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Политический кризис в Судане

Блинкен провел переговоры с освобожденным военными премьером Судана Хамдуком

Госсекретарь США вновь призвал военных Судана отпустить всех гражданских лидеров, находящихся под стражей

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел во вторник телефонный разговор с главой распущенного армией правительства Судана Абдаллой Хамдуком, который был отпущен военными на свободу. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

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"Госсекретарь приветствовал освобождение премьер-министра из-под стражи и вновь призвал военных Судана отпустить всех гражданских лидеров, находящихся под стражей, а также обеспечить их безопасность", - говорится в заявлении.

После продолжавшихся несколько недель протестов суданские военные в ночь на понедельник арестовали гражданского премьер-министра страны Абдаллу Хамдука, а также ряд высших чиновников и видных политиков. Лидер страны генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан в качестве "ответа армии на молодежную революцию" распустил высшие органы власти и объявил чрезвычайное положение. Он также приостановил действие ряда статей конституционной декларации, которая определяла рамки переходного периода в стране после свержения правившего 30 лет президента Омара аль-Башира и отношения между военными и гражданскими властями.

Теги
СуданСШАБлинкен, ЭнтониПолитический кризис в Судане
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