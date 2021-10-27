Блинкен и глава саудовского МИД обсудили ситуацию в Судане

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд обсудили во вторник в ходе телефонного разговора ситуацию в Судане. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.

"Госсекретарь и министр иностранных дел осудили захват военными власти 25 октября в Судане и то, какое влияние это оказало на стабильность в Судане и в регионе", - говорится в заявлении по итогам разговора. Отмечается, что Блинкен призвал к "немедленному восстановлению возглавляемого гражданскими лицами переходного правительства Судана".

Ранее во вторник Блинкен также провел телефонный разговор с гражданским премьер-министром Судана Абдаллой Хамдуком, который был сначала арестован военными, а затем отпущен на свободу.

После продолжавшихся несколько недель протестов суданские военные в ночь на понедельник арестовали Хамдука, а также ряд высших чиновников и видных политиков. Лидер страны генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан в качестве "ответа армии на молодежную революцию" распустил высшие органы власти и объявил чрезвычайное положение. Он также приостановил действие ряда статей конституционной декларации, которая определяла рамки переходного периода в стране после свержения правившего 30 лет президента Омара аль-Башира и отношения между военными и гражданскими властями.