Украинский омбудсмен намерена добиваться встречи с Зеленским по Саакашвили

ТБИЛИСИ, 27 октября. /ТАСС/. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, навестившая в среду в руставской тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, намерена обсудить условия его заключения с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщило агентство InterPressNews .

"В Украине я буду просить встречи с президентом Украины для того, чтобы донести до него ту информацию, которую получила, в том числе, приватно от Михаила", - сказала Денисова после посещения Саакашвили.

Денисова также сообщила, что в случае необходимости будет ходатайствовать о переводе Саакашвили в частную клинику, так как он отказывается от госпитализации в тюремную больницу, куда его планируют направить грузинские власти. По словам Денисовой, Саакашвили отказывается от госпитализации там, так как состав заключенных этой колонии "небезопасен для него".

Денисова прибыла в Грузию во вторник. Она планирует встретиться с омбудсменом Грузии Нино Ломджарией. Как сказала журналистам Денисова после посещения Саакашвили с тюрьме, по приезду в Грузию ее "40 минут допрашивали" на границе о причинах визита и пропустили только после "нескольких звонков и угроз".

Ранее в среду украинский журналист Дмитрий Гордон сообщил, что его не впустили в Грузию без объяснения причин. Во вторник украинского адвоката Саакашвили Евгения Грушовца также без объяснения причин не пустили в Грузию после прилета в Тбилисский аэропорт.