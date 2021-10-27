Африканский союз приостановил членство Судана до восстановления гражданского правления

ПРЕТОРИЯ, 27 октября. /ТАСС/. Африканский союз приостановил в среду членство Судана в этой организации "до восстановления гражданского правления". Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на коммюнике объединения.

Африканский союз приостанавливает участие Судана во всех видах своей деятельности "до эффективного восстановления гражданского правления" и "решительно осуждает захват власти суданской армией", цитирует агентство коммюнике.

После продолжавшихся несколько недель протестов суданские военные в ночь на понедельник арестовали гражданского премьер-министра страны Абдаллу Хамдука, а также ряд высших чиновников и видных политиков. Лидер страны генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан в качестве "ответа армии на молодежную революцию" распустил высшие органы власти и объявил чрезвычайное положение. Он также приостановил действие ряда статей конституционной декларации, которая определяла рамки переходного периода в стране после свержения правившего 30 лет президента Омара аль-Башира и отношения между военными и гражданскими властями.