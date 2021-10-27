Первый балтийский канал прокомментировал аннулирование лицензии на вещание

РИГА, 27 октября. /ТАСС/. Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии своим решением аннулировать лицензию на вещание Первого балтийского канала (ПБК) фактически закрыл телеканал, вещающий на латышском языке. Об этом говорится в заявлении, распространенном в среду ПБК.

"От имени команды ПБК мы выражаем сожаление о принятом НСЭСМИ решении с 26 октября аннулировать лицензию на вещание канала "ПБК Латвия", что лишает новую команду возможности реализовать начатую стратегию по переходу канала на новые передачи на латышском языке. НСЭСМИ, приняв решение о закрытии "ПБК Латвия", фактически закрыл канал, вещающий на латышском языке, поскольку это решение относится к прошлому - каналу с совершенно другим содержанием", - говорится в заявлении, подписанном творческим директором ПБК Жаклиной Циновской.

"Учитывая, что трансформация канала уже началась, НСЭСМИ наказал новую команду канала, которая только недавно начала работу по улучшению канала, укрепляя латышское информационное пространство и полностью исключив любые возможные нарушения, которые НСЭСМИ наблюдал до сих пор", - указала она. Представитель канала напомнила, что после оценки ситуации на телевизионном рынке Латвии, владельцы ПБК воспользовались возможностью и адаптировали один из своих каналов для латышской аудитории.

По ее мнению, НСЭСМИ проигнорировал еще одно важное обстоятельство - заявление премьер-министра Кришьяниса Кариньша о необходимости срочно найти решение для немедленного информирования русскоязычной аудитории о пандемии коронавируса и вакцинации. "Мы незамедлительно откликнулись на этот призыв и в срочном порядке ускорили подготовку цикла передач о здоровье "Будем информированными и здоровыми" к трансляции на "ПБК Латвия", сделав главный акцент на ситуацию с COVID-19 в стране", - отметила она и подчеркнула, что телеканал планировал выпустить этот цикл передач за свои деньги, не привлекая госфинансирования.

"В совершенно непонятной для нас спешке, категорически и даже с нарушением Закона об административном судопроизводстве на следующий день мы узнали из СМИ, что у "ПБК Латвия" отозвана лицензия на вещание", - заметила Циновска. "Думаю, что общественность теперь ясно понимает, что такой шаг был предпринят НСЭСМИ и его руководителем [Иварсом] Аболиньшем из-за открытого популизма. Потому что бренд ПБК более или менее прочно укоренился в сознании аудитории как нечто информационно-пропагандистское. Несмотря на то, что уже больше года политический контент был исключен из всех программ ПБК", - указала она.

Латвийский телеканал ПБК создан для вещания российского Первого канала в странах Балтии. НСЭСМИ 21 октября сообщил, что аннулировал лицензию на вещание ПБК. Такое решение регулятор обосновал тем, что в течение года в деятельности ПБК были выявлены три существенных нарушения закона об электронных СМИ.