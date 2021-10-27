Премьер Малайзии считает, что соглашение AUKUS грозит гонкой вооружения в Азии

СИНГАПУР, 27 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб выразил озабоченность соглашением о безопасности AUKUS, которое может привести к нестабильности в регионе и гонке вооружения. Такую позицию он озвучил в среду на прошедшем в режиме видеоконференции Восточноазиатском саммите (ВАС).

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По его словам, соглашение между Австралией, Великобританией и США "может привести к гонке вооружений, вызвать напряженность, нестабильность в регионе, особенно в Южно-Китайском море". Глава правительства также подчеркнул "важность сохранения Юго-Восточной Азии как региона, свободного от ядерного оружия".

"Позиция Малайзии по вопросам Южно-Китайского моря остается неизменной и заключается в необходимости урегулирования вопросов в мирной и разумной манере посредством диалога, используя соответствующие формы и дипломатические каналы", - сказал Исмаил Сабри. Куала-Лумпур, продолжил премьер, "выступает за скорейшее заключения Кодекса поведения" призванного установить порядок действий в конфликтных ситуациях и предоставить возможности для их разрешения. Документ разрабатывают члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Китай.

Лидеры Австралии, Великобритании и США 15 сентября подписали соглашение, которое в том числе предусматривает строительство Канберрой с помощью американских технологий как минимум восьми атомных подводных лодок, первые из которых вступят в строй в 2036 году.

Участие в Восточноазиатском саммите принимают страны АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины), а также их партнеры по диалогу - Россия, Австралия, Великобритания, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, США и Япония.