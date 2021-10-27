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В ООН сообщили, что премьер Судана остается под домашним арестом

ООН, 27 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель генерального секретаря ООН Волкер Первес встретился в среду с главой распущенного армией правительства Судана Абдаллой Хамдуком, который ранее был задержан захватившими власть военными, но затем отпущен домой. Об этом сообщил на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Он (Хамдук - прим. ТАСС), насколько мы понимаем, находится под домашним арестом, однако Первес смог с ним встретиться", - сказал Дюжаррик. Он не привел каких-либо деталей о встрече.

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