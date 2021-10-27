Блинкен: Вашингтон сделает все для выяснения причин "гаванского синдрома" у госслужащих

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Власти США сделают все, чтобы выяснить причину зафиксированных у американских госслужащих "аномальных инцидентов со здоровьем", называемых в прессе "гаванским синдромом". Об этом заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая перед сотрудниками внешнеполитического ведомства.

"За последние несколько лет мы вновь увидели, с каким риском может быть связана работа американского дипломата. Наши люди в опасных условиях провели операцию по эвакуации и перемещению из Афганистана [американцев, граждан США и ряда афганцев]. Сотрудники наших посольств по всему миру все еще сталкиваются с опасной пандемией [коронавируса]. Слишком большое число наших людей пострадало в результате аномальных инцидентов со здоровьем, которые мы продолжаем расследовать", - сказал он.

"Я встречался с коллегами по всему миру, которые пережили эти аномальные инциденты со здоровьем <...> Мы не будем жалеть сил, чтобы защитить наших людей и обеспечить им доступ к лучшей медицинской помощи. Мы будем из кожи вон лезть, чтобы разобраться, что и кто стоит за этим инцидентами", - продолжил госсекретарь. По его словам, позднее на этой неделе он "сможет сказать больше" на этот счет.

В свою очередь директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заверил в среду, что американское правительство ведет "очень серьезное расследование" случаев выявления "гаванского синдрома". Выступая на слушаниях в постоянном специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США, Бернс отметил, что в ЦРУ это разбирательство координирует оперативный сотрудник, "сыгравший центральную роль в успешной охоте за [международным террористом Усамой] бен Ладеном более 10 лет тому назад".

Между тем член Палаты представителей Эрик Суолуэлл (демократ, от штата Калифорния) выразил на упомянутых слушаниях уверенность в том, что, если в качестве виновника будет названа какая-то страна, Конгресс продемонстрирует двухпартийную поддержку идеи ответа, который будет значительно более масштабным, нежели "закрытие пары консульств". "[В таком случае] должен быть дан чрезвычайно суровый ответ", - убежден Суолуэлл.

"Акустические атаки"

Предыдущая вашингтонская администрация утверждала, что в результате некоего внешнего воздействия, названного в американской печати "акустическими атаками", в Гаване с ноября 2016 года пострадали более 40 дипломатов США. Власти Соединенных Штатов возложили на Кубу ответственность за эти инциденты. В сентябре 2017 года США в свете произошедшего отозвали на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване, а затем потребовали от Кубы сократить на 15 человек численность ее дипломатической миссии в Вашингтоне.

Гавана неоднократно отвергала причастность к инцидентам с американскими дипломатами. В октябре 2017 года кубинские эксперты также заявляли, что США могли принять за "акустические атаки" стрекот сверчков или цикад.

В последующие годы появились сообщения о том, что данному воздействию подвергались госслужащие США в ряде других стран. У некоторых из этих людей якобы были выявлены симптомы, которые в США называют "гаванским синдромом".

Бернс признал в интервью американскому Национальному общественному радио 22 июля, что причина недомоганий, названных "гаванским синдромом", не установлена. При этом он утверждал, что не исключает причастности России к предположительно имевшим место атакам на сотрудников разведки и госслужащих США.

Между тем, как упомянула вскользь в конце сентября в своей статье об отзыве резидента ЦРУ из Вены газета The Washington Post, Федеральное бюро расследований (ФБР) США якобы пришло к заключению о том, что данное недомогание имеет психическое, а не физическое происхождение. О том, что ФБР сделало такой вывод, ранее публично не сообщалось.