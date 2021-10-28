СМИ: в Афганистане местные переводчики призвали руководство НАТО эвакуировать их

КАИР, 28 октября. /ТАСС/. Афганские переводчики, сотрудничавшие со странами - членами НАТО, провели в Кабуле демонстрацию, на которой призвали руководство Североатлантического альянса эвакуировать их из Афганистана. Об этом сообщило в среду местное агентство Aamaj News .

По его информации, собравшиеся на митинге держали в руках плакаты с такими надписями, как "Жизни натовских переводчиков имеют значение!", "НАТО, мы помогли тебе, теперь ты должна помочь нам!"

Отдельные послания были обращены к генеральному секретарю альянса Йенсу Столтенбергу, в частности "Господин Столтенберг! Жизни брошенных НАТО переводчиков находятся под угрозой. Мы просим вас эвакуировать нас из Афганистана!"

Кроме того, некоторые плакаты были адресованы президенту Турции Тайипу Эрдогану, например: "Неужели Турция обеднеет от того, что перед переводчиками будут выполнены их обязательства?"

Ранее в Вашингтоне проинформировали, что ВС США эвакуировали из Афганистана в общей сложности свыше 124 тыс. человек, несколько десятков тысяч из которых в настоящее время находятся на американских военных базах в разных штатах страны.

Между тем, по данным захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), американцы эвакуировали из страны порядка 30 тыс. местных специалистов, из-за чего талибы сталкиваются с острой нехваткой квалифицированных кадров.