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Глава администрации Тайваня заявила, что верит в поддержку США в случае конфликта с Китаем

Кроме того, Цай Инвэнь сообщила, что несколько американских инструкторов работают на Тайване

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. Администрация Тайваня рассчитывает на поддержку США в случае конфликта с Китаем. Об этом глава тайваньской администрации Цай Инвэнь заявила в среду в интервью телекомпании CNN.

"Да, я верю в это, учитывая наши длительные отношения с США и поддержку со стороны американцев, Конгресса и администрации, которая нам очень помогает", - сказала Цай Инвэнь, отвечая на вопрос журналиста о том, рассчитывает ли она на поддержку Вооруженных сил США в случае агрессии со стороны Китая.

Несколько американских инструкторов работают на Тайване, остров сотрудничает с США для повышения своей обороноспособности, заявила Цай Инвэнь.

"Да, у нас есть широкий спектр сотрудничества с США, оно направлено на усиление нашей обороноспособности", - ответила она на соответствующий вопрос журналиста.

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