СМИ: переговоры Макрона и Байдена пройдут вечером 29 октября в посольстве Франции в Риме

ПАРИЖ, 28 октября. /ТАСС/. Переговоры президента Франции Эмманюэля Макрона с его американским коллегой Джо Байденом пройдут вечером в пятницу, 29 октября, во французском посольстве в Риме. Об этом сообщил в четверг телеканал BFM со ссылкой на источники.

По их сведениям, встреча двух лидеров состоится около 19:00 по местному времени (20:00 мск). Как отмечает телеканал, она станет первой личной беседой глав двух государств с момента начала кризиса в двусторонних отношениях, возникшего после того, как США и Великобритания перехватили в середине сентября французский контракт с Австралией на строительство подводных лодок стоимостью €56 млрд.

15 сентября США, Великобритания и Австралия объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Канберра планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами.

Эти закулисные действия союзников в Париже назвали "ударом в спину". Франция впервые за историю двусторонних отношений отозвала своего посла из Вашингтона для консультаций. К настоящему времени дипломат уже вернулся в США.

В начале октября министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время выступления во французском парламенте дал понять, что кризис в отношениях между Парижем и Вашингтоном не преодолен. В ходе телефонного разговора, состоявшегося между Макроном и Байденом 22 октября, президенты подчеркнули важность продолжения работы по укреплению доверия между двумя странами. Как сообщили в Елисейском дворце, французский лидер также подтвердил намерение принять вице-президента США Камалу Харрис, которая посетит Францию 11-12 ноября для участия в Парижском форуме мира и Международной конференции по Ливии.

Макрон и Байден прибудут в Рим для участия в саммите Группы двадцати, который открывается 30 октября.