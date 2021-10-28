Байден намерен обсудить с Макроном соперничество великих держав

ВАШИНГТОН, 28 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден намерен в числе прочих вопросов обсудить с французским лидером Эмманюэлем Макроном на полях саммита Группы двадцати в Риме конкуренцию между ведущими государствами и борьбу с терроризмом. Об этом сообщил в четверг на брифинге для журналистов помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, Байден и Макрон обсудят проблемы, касающиеся "союза США и Франции". Как пояснил Салливан, речь будет идти о широком круге вопросов - "от борьбы с терроризмом на Ближнем Востоке до соперничества великих держав и вопросов экономики, торговли, технологий".

США ожидают, что по итогам встречи Байдена и Макрона будет принято заявление, детализирующее сферы сотрудничества, сообщили в Белом доме.

Как сообщил ранее телеканал BFM со ссылкой на источники, встреча Макрона с Байденом пройдет вечером в пятницу, 29 октября, во французском посольстве в Риме. Макрон и Байден прибудут в столицу Италии для участия в саммите Группы двадцати, который открывается 30 октября.