СМИ: в ФРГ не исключают преднамеренного убийства основателя Augustus Intelligence

БЕРЛИН, 29 октября. /ТАСС/. Немецкие следователи имеют сведения, что к крушению вертолета на юго-западе ФРГ, при котором погиб один из основателей американской IТ-компании Augustus Intelligence Вольфганг Хаупт, мог привести взрыв на борту. Об этом сообщил в пятницу журнал Focus со ссылкой на собственные источники.

По его информации, следствие не исключает преднамеренного убийства 34-летнего предпринимателя. Незадолго до своей гибели Хаупт получал угрозы, в частности, по телефону от некоего человека с арабским акцентом. Обломки на месте крушения неподалеку от города Бухен разнесло на сотни метров. Тела Хаупта и двух других пассажиров находились на удалении более 200 м друг от друга. По данным очевидцев, падению вертолета в лес предшествовал очень громкий хлопок.

Как пишет Focus, эксперты Федерального управления расследования авиационных происшествий сейчас проверяют, не произошел ли на борту вертолета взрыв в результате умышленных действий. "Мы проверяем все версии", - отметили журналу в прокуратуре.

Сообщение о крушении вертолета в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии поступило 17 октября. Помимо соучредителя Augustus Intelligence, на борту вертолета находились глава компании по утилизации отходов и его 18-летний сын. Они также погибли.

Augustus Intelligence - американская IТ-компания, специализирующаяся на искусственном интеллекте, была основана Вольфгангом Хауптом и Паскалем Вайнбергером в июне 2018 года. В апреле 2021 года Augustus Intelligence подала заявление о банкротстве в суд США в штате Делавэр. Компания сообщила об "угрожающе низком" запасе наличных денег. В Германии Augustus Intelligence получила известность в июне 2020 года, после того как депутат Бундестага (парламента ФРГ) от Христианско-демократического союза Филипп Амтор попытался продвинуть интересы американской компании в федеральном министерстве экономики и получил должность директора в Augustus Intelligence. Однако сразу же, как стало известно о его деятельности, Амтор покинул компанию.