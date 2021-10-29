{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Макрон и Байден обсудят в Риме стратегическое партнерство ЕС и НАТО

РИМ, 29 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил своему американскому коллеге Джо Байдену обсудить на встрече вопросы стратегического партнерства Евросоюза и НАТО, борьбу с терроризмом и другие глобальные темы. Такое заявление французский лидер сделал перед началом переговоров в пятницу.

Французский президент назвал "важной эту встречу" в свете кризиса в отношениях между странами, вызванного аннулированием Австралией контракта с Парижем на поставку подводных лодок и передачей его США. "Наши страны приступили к работе в целях укрепления франко-американского сотрудничества, - подчеркнул он. - Я считаю, что нужно смотреть в будущее".

"Мы будем говорить сегодня о европейском суверенитете, европейской обороне, о стратегическом партнерстве между НАТО и ЕС", - отметил Макрон.

Ниинистё обсудил с Путиным тему пандемии, кооперацию в лесной отрасли и "дух Хельсинки"
В ходе встречи были затронуты двусторонние вопросы, в частности, торговые отношения
Читать полностью