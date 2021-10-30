Шестой флот США отправляет свой командный корабль в Черное море

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Шестой флот США отправляет свой флагманский командный корабль Mount Whitney в Черное море для проведения совместных операций с силами НАТО. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте флотского командования.

Отмечается, что на борту будут находиться офицеры штабов Шестого флота США и командования Ударных сил и сил поддержки объединенных ВМС НАТО. "Mount Whitney и находящиеся на нем офицеры штабов будут действовать в Средиземном и Черном морях вместе с союзниками по НАТО и партнерами, работая над обеспечением безопасности и стабильности в регионе", - указывается в тексте. В нем не уточняется, с какими именно силами соединится флагманский корабль и что за операции будет проводить. Отмечается лишь, что совместная работа офицеров двух штабов позволит улучшить оперативную совместимость.

Шестой флот отдельно проинформировал о том, что в Черное море уже направился эсминец ВМС США Porter. "USS Porter начал свое движение в северном направлении в сторону Черного моря для совместных операций с нашими союзниками по НАТО и партнерами в регионе", - говорится в сообщении командования в "Твиттере". Подробностей также не приводится.