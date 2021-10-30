Болтон не думает, что Трамп будет баллотироваться в президенты США в 2024 году

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что Дональд Трамп не будет участвовать в выборах главы государства в 2024 году.

"Я не думаю, что Трамп будет повторно баллотироваться. Я знаю, это мнение меньшинства, но он, как мне кажется, понимает, что проиграл выборы в 2020 году, несмотря на его обратные утверждения. Я думаю, что он осознает, что снова не победит в 2024-м", - сказал Болтон в показанном в субботу интервью телеканалу "Россия-1".

Болтон отметил, что Трамп будет говорить об участии в выборах до 2024 года, чтобы "приковывать внимание". По словам бывшего советника президента, Трамп останется "создателем королей", как его прозвали республиканцы.

Американский политический и государственный деятель, предприниматель и миллиардер Дональд Трамп был 45-м президентом США. Он управлял страной с 2017 по 2021 год.