Меркель назвала самые сложные кризисы за ее срок

БЕРЛИН, 30 октября. /ТАСС/. Ангела Меркель, которая со вторника является и.о. канцлера ФРГ, назвала миграционные потоки из Сирии, а также пандемию COVID-19 в числе кризисов, которые для нее лично оказались самыми сложными.

"Пандемия коронавируса с самого начала показалась мне особенно сложной. Столь же сложно было справиться с прибытием большого числа беженцев в 2015 году", - заявила она в интервью, опубликованном в субботу в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. По ее словам, в обоих случаях речь идет о человеческих жизнях. "Принятие решений, которые влияют на очень многих людей, может быть стрессовым и волнующим", - сказала она.

Меркель отрицательно ответила на вопрос, есть ли темы, по которым она сейчас, оглядываясь назад, приняла бы другое решение. "Но разумеется есть вещи, о которых я сожалею", - указала и. о. канцлера, назвав некоторые аспекты борьбы с углеродными выбросами.

Также Меркель из числа самых важных решений выделила договоренности с Турцией о сдерживании миграционных потоков. "Этот договор стал вкладом в упорядочение миграции, помог Турции позаботиться о миллионах сирийских беженцев, находящихся на ее территории", - отметила она.

Меркель со вторника является и. о. канцлера ФРГ. Она будет исполнять эти обязанности до тех пор, пока не завершатся коалиционные переговоры под руководством социал-демократа Олафа Шольца. Если эти переговоры закончатся успешно, то именно Шольц станет новым главой правительства. Это может произойти уже в декабре 2021 года.