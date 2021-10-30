Власти Эфиопии заявили, что продолжают контролировать город Дэссе

ПРЕТОРИЯ, 30 октября. /ТАСС/. Федеральные войска продолжают контролировать стратегически важный город Дэссе на севере Эфиопии. Об этом заявил в субботу агентству Reuters глава правительственной службы по связям с общественностью Эфиопии Легесс Тулу.

По его словам, заявления ополченцев Тыграя о взятии ими Дэссе являются "сфабрикованной пропагандой".

Ранее Agence France-Presse со ссылкой на жителей Дэссе передало, что федеральные войска покинули ранним утром в субботу город, и он находится под контролем повстанцев Тыграя. В свою очередь член исполнительного комитета Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) и его официальный представитель Гетачев Реда заявил в субботу агентству Reuters, что силы обороны Тыграя полностью контролируют Дэссе. По его словам, правительственные войска отступают на юго-восток в сторону города Комбольча. Реда сообщил, что в плен захвачено большое количество эфиопских военнослужащих.

Между тем Легесс Тулу заявил на пресс-конференции, что правительственные силы одерживают победы над повстанцами Тыграя благодаря умелым и скоординированным маневренным действиям. "Боевики НФОТ предприняли попытку наступления на фронтах в районе городов Вере-Бабу, Техулевере и Чифра, однако в результате слаженной контратаки [федеральных сил] повстанцы понесли тяжелые потери", - цитирует его в субботу эфиопский телеканал Fana. Тулу также призвал всех пригодных к воинской службе граждан Эфиопии быть готовыми встать с оружием в руках на защиту родины.

Операция федеральных сил на севере Эфиопии началась 7 октября с ударов ВВС по позициям отрядов сил Тыграя, находящихся на территории штата Амхара. Спустя два дня последовало наземное наступление правительственных частей и ополченцев Амхары на позиции повстанцев. Федеральные войска сосредоточены на трех направлениях, они двигаются по основным автомагистралям на север - к административной границе штата Тыграй. В свою очередь повстанцы развернули 27 октября крупное контрнаступление, целью которого являлся захват Дэссе. Город лежит на перекрестке важнейших транспортных путей северо-востока Эфиопии.