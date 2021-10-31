Спецпосланник ООН обсудил посредничество в Судане с премьером страны

ООН, 31 октября. /ТАСС/. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Судану Волкер Первес сообщил, что обсудил с находящимся под домашним арестом премьер-министром этой страны Абдаллой Хамдуком возможное посредничество в урегулировании политического кризиса.

"Только что встретился с премьер-министром Судана Абдаллой Хамдуком в его резиденции, где он остается под домашним арестом. Мы обсуждали возможности по посредничеству и пути движения вперед. Я продолжу эту работу с другими сторонами в Судане", - написал Первес в воскресенье на своей странице в Twitter.

После продолжавшихся несколько недель протестов суданские военные в ночь на 25 октября арестовали премьер-министра страны Абдаллу Хамдука, а также ряд высших чиновников и политиков. Лидер страны генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан в качестве "ответа армии на молодежную революцию" распустил высшие органы власти и объявил чрезвычайное положение. Он также приостановил действие ряда статей конституционной декларации, которая определяла рамки переходного периода в стране после свержения правившего 30 лет президента Омара аль-Башира, а также отношения между военными и гражданскими властями.