США во время саммита G20 обсудили с союзниками ситуацию на Украине

ГЛАЗГО /Великобритания/, 1 ноября. /ТАСС/. США на саммите Группы двадцати (G20) в Риме обсудили со своими союзниками ситуацию на Украине и выразили поддержку Киеву. Об этом в понедельник заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга на борту самолета американского лидера. Трансляция велась на сайте Белого дома.

"На этих выходных у нас была возможность провести консультации с ключевыми союзниками и партнерами относительно ситуации на Украине и подтвердить, что мы защищаем Киев, поддерживаем его", - сказал Салливан.

В субботу газета The Washington Post сообщила, что официальные лица в США и европейских странах выражают обеспокоенность в связи с тем, что они якобы наблюдают переброску части российских сил к границе с Украиной. Западные страны начали замечать эти перемещения в особенности в последние недели после того, как Россия в середине сентября завершила масштабные совместные с Белоруссией учения "Запад - 2021, утверждается в статье.

Западные страны ранее неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании российских сил вдоль границы с Украиной. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак им не угрожает.