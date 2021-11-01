Защита обвиняемого по делу MH17 обвинила прокуратуру Нидерландов в утаивании информации

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 1 ноября. /ТАСС/. Решение прокуратуры Нидерландов не включать в досье по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года показания свидетеля, утверждающего, что самолет не мог быть сбит из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", вызывает серьезные вопросы. Об этом заявила в понедельник на слушаниях адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы Олега Пулатова, который проходит одним из четырех обвиняемых по делу MH17.

По ее словам, речь идет о служившем в 53-й зенитно-ракетной бригаде РФ свидетеле S45, который находился рядом с место крушения Boeing и который в беседе с представителями Совместной следственной группы (ССГ) пояснил, почему самолет не мог быть сбит ЗРК "Бук". Прокуратура, подчеркнула тен Дуссхате, приняла решение не включать его показания в досье по делу как не имеющие отношение к делу.

"Непонятно, почему прокуратура решила удержать данную информацию, - отметила адвокат. - Такая информация крайне важна для дела". А в более широком плане, подчеркнула она, "это ставит под вопрос, какими критериями пользуется прокуратура для оценки релевантности информации и как оцениваются другие данные, имеющиеся в распоряжении обвинения". "Именно поэтому мы запросили доступ ко всему объему информации, которая находится в распоряжении прокуратуры, - сказала тен Дуссхате. - Кто знает, какая еще там может быть информация, которая имеет важное значение, но была отсеяна прокуратурой как нерелевантная, поэтому не попала в поле зрения суда и защиты". В получении такого доступа защите было отказано уже несколько раз.

Согласно голландскому законодательству, прокуратура должна предоставлять суду документы и материалы, которые не только подтверждают вину обвиняемых, но и носят оправдательный характер.

Опрос Сергея Мучкаева

Тен Дуссхате заявила, что суд должен продолжить попытки опросить в качестве свидетеля Сергея Мучкаева, который летом 2014 года командовал базирующейся в Курске 53-й зенитно-ракетной бригадой. Ранее судья Хендрик Стейнхейс заявил, что судебный следователь не получил ответа от российской стороны на соответствующий запрос, опросить Мучкаева, по мнению судьи, вряд ли удастся к установленной крайней дате - 1 декабря этого года.

Со своей стороны тен Дуссхате призвала суд не оставлять попыток его опроса в качестве свидетеля. "Важность его показания сложно переоценить", - подчеркнула она.

Пассажирский Boeing -777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. ССГ в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта 2020 года, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ. Процесс над всеми обвиняемыми проходит заочно, интересы Пулатова представляют двое голландских адвокатов.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, проводившей уголовное расследование дела MH17, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе проведения расследования.