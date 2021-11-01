В МИД ФРГ не комментируют заявления Лаврова по встрече в "нормандском формате"

БЕРЛИН, 1 ноября. /ТАСС/. МИД ФРГ не комментирует заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что Россия передала партнерам свои предложения по наполнению возможной встречи в "нормандском формате". Об этом заявил в понедельник на брифинге представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер, отвечая на вопрос, получала ли германская сторона такие предложения.

"Если мы сможем дополнительно предоставить [журналистам информацию], мы это сделаем. Как я понимаю, здесь речь идет о внутреннем согласовании, то есть о доверительных контактах", - сказал Бургер.

Ранее Лавров в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" сказал, что РФ передала партнерам свои предложения по содержательному наполнению новой встречи в "нормандском формате" и ожидает их реакции. "Потому что, когда они говорят, что "нужно скорее встречаться", они нам свое видение ожидаемых результатов до сих пор не передавали", - сказал российский министр, отвечая на вопрос о том, видит ли Москва смысл в проведении нового саммита "нормандской четверки".