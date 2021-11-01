ООН приступила к посредническим усилиям в Судане

ООН, 1 ноября. /ТАСС/. Миссия ООН в Судане предпринимает посреднические усилия между отстраненным от власти премьер-министром Абдаллой Хамдуком и лидером страны генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом для урегулирования ситуации. Об этом сообщил в понедельник по видеосвязи из Хартума спецпосланник генерального секретаря ООН по Судану Волкер Первес.

"Мы продолжаем челночную дипломатию, - сказал он, комментируя свое заявление от 31 октября, в котором он сообщил о готовности предпринять посреднические усилия. - Из-за чувствительности вопроса я не могу обсуждать позиции сторон".

Эмиссар ООН добавил, что стороны в суданском кризисе не отвергли его посредническую инициативу. Первес также сообщил, что Хамдук чувствует себя хорошо, но остается под домашним арестом.

После продолжавшихся несколько недель протестов суданские военные в ночь на 25 октября арестовали премьер-министра страны Абдаллу Хамдука, а также ряд высших чиновников и политиков. Лидер страны генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан в качестве "ответа армии на молодежную революцию" распустил высшие органы власти и объявил чрезвычайное положение. Он также приостановил действие ряда статей конституционной декларации, которая определяла рамки переходного периода в стране после свержения правившего 30 лет президента Омара аль-Башира, а также отношения между военными и гражданскими властями.