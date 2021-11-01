ООН не может подтвердить использование боевых патронов при разгоне протестующих в Судане

ООН, 1 ноября. /ТАСС/. Миссия ООН в Судане не может от своего имени подтвердить использование боевых патронов для пресечения массовых выступлений в субботу в Судане, хотя подобные сообщения поступали от медиков. Об этом сообщил в понедельник по видеосвязи из Хартума спецпосланник генерального секретаря ООН по Судану Волкер Первес.

"Миссия ООН самостоятельно не может подтвердить эту информацию", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Первес добавил, что в субботу при разгоне демонстрантов, выступающих против действий военных, использовался слезоточивый газ.

После продолжавшихся несколько недель протестов суданские военные в ночь на 25 октября арестовали премьер-министра страны Абдаллу Хамдука, а также ряд высших чиновников и политиков. Лидер страны генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан в качестве "ответа армии на молодежную революцию" распустил высшие органы власти и объявил чрезвычайное положение. Он также приостановил действие ряда статей конституционной декларации, которая определяла рамки переходного периода в стране после свержения правившего 30 лет президента Омара аль-Башира, а также отношения между военными и гражданскими властями.

Агентство Associated Press 30 октября сообщало, что в субботу в различных городах Судана прошли массовые акции протеста. При их разгоне военными якобы три человека были убиты, а десятки получили ранения. Военные, по утверждению агентства, которое ссылалось на информацию медиков, будто бы применяли боевые патроны.