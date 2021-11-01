СМИ: Кабул и Исламабад договорись о возобновлении работы КПП на границе

ИСЛАМАБАД, 1 ноября. /ТАСС/. Перевозки товаров и движение пешеходов через контрольно-пропускной пункт "Спин-Болдак - Чаман" на афгано-пакистанской границе возобновятся 2 ноября. Об этом в понедельник сообщила пакистанская газета Dawn со ссылкой на посла Пакистана в Афганистане Мансура Ахмада Хана.

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"По итогам встречи пограничных властей Афганистан и Пакистан приняли решение с завтрашнего дня открыть переход Чаман - Болдак для пешеходов, а также для торговли," - цитирует издание пакистанского диппредставителя. По его словам, обе стороны стремятся обеспечить бесперебойную работу важного пограничного перехода.

5 октября движение "Талибан" (запрещено в РФ) закрыло афганскую часть перехода "Спин-Болдак - Чаман" из-за бюрократических трудностей, с которыми сталкивались афганцы при прохождении КПП, и нежелания Исламабада решать данную проблему.

Закрытие пограничного пункта привело к "огромным финансовым потерям" для афганских торговцев и фермеров, отмечает издание.