Пентагон убрал из публичного доступа тысячи фото и видео времен войны в Афганистане

"За время эвакуации в августе, а также потом в сентябре <...>, чтобы сохранить в тайне личности афганцев, которые работали на нас, и афганцев, которых мы в то время все еще пытались вывезти из страны и, честно говоря, до сих пор пытаемся, мы <...> убрали с публичных платформ <...> тысячи фотографий и видеозаписей, на которых видны лица или имеется какая-либо иная позволяющая установить личность информация об афганцах, с которыми мы работали", - сообщил он в ответ на просьбу одного из журналистов пояснить, куда пропали эти данные, которые ранее были размещены на официальном портале американского министерства обороны.

Кирби подчеркнул, что Пентагон сам не стал сообщать о намерении убрать эти фото и видео из публичного доступа, чтобы не привлекать к ним внимание, поскольку в противном случае процесс терял бы смысл. "Мы сделали это в качестве меры предосторожности и из уважения к нашим обязанностям перед этими людьми и их семьями", - пояснил пресс-секретарь.

Кирби уточнил, что фотографии и видео не были удалены насовсем. "В подходящее время, когда это будет уместно, мы абсолютно точно вновь опубликуем эти изображения, они никуда не делись, они находятся в архиве, они в безопасности, с ними все хорошо, и мы разместим их снова в публичном доступе, когда мы решим, что для этого настало подходящее время", - пообещал он.

На прошлой неделе генеральный инспектор правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джон Сопко сообщил о том, что американские правительственные ведомства, в том числе Пентагон и Госдепартамент, закрыли доступ к значительным массивам информации о ходе военной кампании в Афганистане, которая могла бы пролить свет на ситуацию с выводом войск Соединенных Штатов из страны, сложившуюся в августе. В частности, по его словам, речь шла о данных инспекций и аудитов. Необходимость убрать их из публичного доступа представители администрации также объясняли защитой союзников-афганцев.