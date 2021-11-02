Премьер Австралии не станет отвечать на "личные замечания" президента Франции об обмане

СИДНЕЙ, 2 ноября. /ТАСС/. Австралия подождет, пока обида Франции, вызванная расторжением контракта на строительство подводных лодок, пройдет, и не станет отвечать на "личные замечания". С таким заявлением в понедельник вечером выступил глава австралийского правительства Скотт Моррисон, выступая на онлайн-брифинге для журналистов.

"Я понимаю, что он [президент Франции Эмманюэль Макрон] очень расстроен и потому сделал несколько личных замечаний, но я не собираюсь отвечать тем же. Австралия с радостью будет работать с Францией над проектами, представляющими взаимный интерес. Ясно, что обида [французской стороны] все еще очень сильна, но мы подождем, пока она пройдет. У нас есть много проектов, над которыми нужно работать, <…> и мы остаемся заинтересованы в нашем партнерстве с Францией", - сказал Моррисон.

Премьер-министр отметил, что трудные решения, принятые им для обеспечения обороноспособности Австралии, не всем нравятся и не "делают всех счастливыми". "У нас должны быть силы, чтобы смириться с обидой, которую они [решения] могут вызвать, силы, чтобы справиться с этим. Я совершенно уверен в том, что принятое мной решение [о расторжении контракта на строительство подводных лодок] правильное, оно соответствует интересам Австралии <…> и служит обеспечению безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе", - подчеркнул он.

Заявление главы правительства прозвучало после заявления президента Франции, обвинившего Моррисона в обмане по поводу нового партнерства в сфере безопасности AUKUS. "Я не думаю, я знаю это", - ответил Макрон на вопрос австралийского журналиста, считает ли президент, что премьер Австралии солгал ему. Ранее Макрон в телефонном разговоре с Моррисоном отметил, что одностороннее решение Канберры отказаться от контракта в пользу другого проекта "подорвало отношения доверия между двумя странами". По мнению Макрона, Австралия должна "предложить конкретные действия, в которых бы воплотилась воля властей пересмотреть двусторонние отношения и продолжить совместные действия в Индо-Тихоокеанском регионе".

Вашингтон, Лондон и Канберра 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. Канберра в свете этого разорвала крупнейший в ее истории оборонный контракт с Парижем на поставку подводных лодок на сумму более чем €50 млрд. Эти закулисные действия союзников в Париже назвали "ударом в спину".