В Австрии почтили память жертв теракта в Вене 2020 года

ВЕНА, 2 ноября. /ТАСС/. Траурные мероприятия в память о жертвах теракта в Вене 2020 года прошли во вторник в Австрии. Австрийцы возложили цветы и венки к месту трагедии в годовщину атаки в центре города, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Официальная церемония памяти с участием высшего политического руководства Австрии состоялась в церкви Рупрехтскирхе, расположенной в районе террористической атаки. На ней присутствовали президент республики Александер Ван дер Беллен, канцлер Александер Шалленберг, экс-канцлер и действующий лидер Австрийской народной партии Себастьян Курц.

В Вене 2 ноября 2020 года произошел теракт, жертвами которого стали четыре человека, более 20 получили ранения. Преступник был ликвидирован, полиция назвала его сторонником террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Стрельбу устроил имевший судимость по террористической статье 20-летний Куйтим Фейзулай с двойным гражданством Австрии и Северной Македонии, который был условно-досрочно освобожден из тюрьмы в 2019 году.