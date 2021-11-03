В армии Израиля отказались комментировать сообщения об ударе ВВС в пригороде Дамаска

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Пресс-служба Армии обороны Израиля отказалась в среду комментировать сообщения СМИ об ударе израильских ВВС по объектам в пригороде Дамаска, столицы Сирии.

"Мы не комментируем сообщения в иностранных СМИ", - ответила по телефону на соответствующий запрос ТАСС представитель израильской армейской пресс-службы.

Ранее в среду агентство SANA сообщило, что ВВС Израиля нанесли ракетный удар по цели в районе Закия близ сирийской столицы Дамаска. По его данным, в результате атаки был причинен "ограниченный материальный ущерб".