В Минске возобновился суд над белорусским анархистом Николаем Дедком

МИНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Судебные слушания по уголовному делу в отношении белорусского анархиста Николая Дедка, обвиняемого в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, возобновились в среду после трехмесячного перерыва в Минском городском суде. Об этом сообщило белорусское издание "Наша нива" в своем Telegram-канале.

Процесс по делу Дедка начался с опозданием в связи с получением анонимного сообщения о минировании здания суда. Как сообщили ТАСС в суде, после получения сообщения в здание суда прибыли саперы. После проверки судебные слушания в Мингорсуде возобновились.

Суд над участником анархистского движения Николаем Дедком, обвиняемым по трем статьям Уголовного кодекса Белоруссии, в том числе в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, начался 29 июня. Подсудимый также обвиняется в распространении материалов, содержащих призывы к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности страны, и в незаконных действиях с применением предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ. Перерыв в суде был объявлен в связи с необходимостью экспертизы материалов уголовного дела.