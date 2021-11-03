Минск назвал политическим намерение ЕС отключить "Белаэронавигацию" от системы авиаданных

МИНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Директор департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артем Сикорский подтвердил наличие риска отключения госпредприятия "Белаэронавигация" от европейской базы данных о воздушном движении. Он считает, что это связано с политическими мотивами.

"В настоящее время такая проблема существует. К сожалению, наши европейские партнеры объясняют, что это политическая команда поступила. Она никак не связана с вопросами нашего взаимодействия", - заявил он на пресс-конференции в среду.

Сикорский заявил, что авиацию используют "для недобросовестной конкуренции, как инструмент оказания давления, забрав право на свободу передвижения, теперь еще пытаются забрать право на транзит через территорию Белоруссии". По его словам, белорусская сторона работает с европейскими коллегами для решения этой проблемы.

"Но, к сожалению, она находится в политической плоскости. <...> На это есть противодействие, мы предложим компаниям работать напрямую через "Белаэронавигацию". Если раньше мы работали через наших европейских партнеров, то теперь это будет работа напрямую через "Белаэронавигацию". Существенно для авиакомпаний ничего не изменится", - сказал Сикорский.

"Белаэронавигация" попала под санкции ЕС после инцидента с рейсом Ryanair. Предприятие пытается оспорить это решение в суде Евросоюза. Сикорский также сообщил, что в настоящее время идет оценка упущенной выгоды "Белавиа" и "Белаэронавигации" от действий Евросоюза. В будущем ее могут предъявить к возмещению в рамках судебного иска.