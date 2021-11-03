В США заявили, что не видят особо агрессивной военной деятельности РФ у границы с Украиной

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов не наблюдают никакой особо агрессивной военной деятельности России близ границы с Украиной. Об этом председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли заявил в среду, выступая на Аспенском форуме по безопасности.

"Было много сообщений об этом в СМИ разных стран: <...> Украины, Польши, других государств, граничащих с Россией. Это подхватили западные СМИ. Что мы наблюдаем, <...> так это значительное количество военных перемещений с российской стороны на границе с Украиной. По существу, ничего откровенно агрессивного. Мы наблюдали это раньше. Каждый год они проводят учения, которые называются "Запад". В апреле РФ проводила очень крупные учения <...>. Что это значит? Мы не знаем, пока слишком рано говорить. Мы продолжаем наблюдать, используя все наши возможности [для этого]", - сказал он.

В понедельник Министерство обороны Украины опровергло распространенную в СМИ информацию о наращивании группировок Вооруженных сил Российской Федерации вблизи украинской границы после завершения российско-белорусских учений "Запад-2021".

30 октября газета The Washington Post сообщила, что официальные лица в США и европейских странах выражают обеспокоенность в связи с тем, что они якобы наблюдают переброску части российских сил к границе с Украиной. Западные страны начали замечать эти перемещения в особенности в последние недели после того, как Россия в середине сентября завершила масштабные совместные с Белоруссией учения "Запад-2021", утверждалось в статье.

Западные страны ранее неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании российских сил вдоль границы с Украиной. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак им не угрожает.