МИД Украины выразил очередной протест в связи с поездкой Путина в Крым

КИЕВ, 4 ноября. /ТАСС/. МИД Украины вновь выразил протест в связи с поездкой президента России Владимира Путина в Севастополь. Соответствующее заявление в четверг опубликовала пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом 4 ноября 2021 года президента Российской Федерации на временно оккупированную территорию Украины - в Автономную республику Крым и город Севастополь", - говорится в заявлении.

МИД Украины регулярно направляет России ноты протеста в связи с организацией в Крыму различных государственных мероприятий, военных учений, а также после поездок на полуостров руководства страны. Российский МИД возвращает их обратно без рассмотрения, подчеркивая, что Россия является суверенным государством и не должна согласовывать действия на своей территории с правительствами других стран.

В четверг Путин находится в Севастополе, где участвует в мероприятиях по случаю Дня народного единства.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.