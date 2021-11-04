Гутерриш призвал генерала аль-Бурхана восстановить процесс перехода власти в Судане

ООН, 4 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в телефонном разговоре с суданским лидером генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом призвал к восстановлению конституционного порядка и переходного процесса в Судане. Об этом сообщила в четверг на брифинге представитель офиса Гутерриша Эри Канэко.

Генсек ООН подтвердил свой призыв освободить премьер-министра Судана Абдаллу Хамдука и "других произвольно задержанных гражданских лиц". Гутерриш заявил, что ООН "продолжит поддерживать народ Судана в воплощении его устремлений к мирному, процветающему и демократическому будущему".

После продолжавшихся несколько недель протестов суданские военные в ночь на 25 октября арестовали Хамдука, а также ряд высших чиновников и политиков. Лидер страны генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан распустил высшие органы власти и объявил чрезвычайное положение. Он также приостановил действие ряда статей конституционной декларации, которая определяла рамки переходного периода в стране, а также отношения между военными и гражданскими властями.