{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Судане
Обновлено 

Гутерриш призвал генерала аль-Бурхана восстановить процесс перехода власти в Судане

Генсек ООН подтвердил свой призыв освободить премьер-министра Судана Абдаллу Хамдука и "других произвольно задержанных гражданских лиц"

ООН, 4 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в телефонном разговоре с суданским лидером генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом призвал к восстановлению конституционного порядка и переходного процесса в Судане. Об этом сообщила в четверг на брифинге представитель офиса Гутерриша Эри Канэко.

На эту тему
Что известно о политическом кризисе в Судане
Что известно о политическом кризисе в Судане

Генсек ООН подтвердил свой призыв освободить премьер-министра Судана Абдаллу Хамдука и "других произвольно задержанных гражданских лиц". Гутерриш заявил, что ООН "продолжит поддерживать народ Судана в воплощении его устремлений к мирному, процветающему и демократическому будущему".

После продолжавшихся несколько недель протестов суданские военные в ночь на 25 октября арестовали Хамдука, а также ряд высших чиновников и политиков. Лидер страны генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан распустил высшие органы власти и объявил чрезвычайное положение. Он также приостановил действие ряда статей конституционной декларации, которая определяла рамки переходного периода в стране, а также отношения между военными и гражданскими властями.

Теги
СуданГутерриш, АнтониуПолитический кризис в Судане
Члены Конгресса США призвали использовать санкции в борьбе с климатическим кризисом
Они также призвали взаимодействовать в вопросе урегулирования кризиса с международными партнерами, особенно с правительством КНР
Читать полностью