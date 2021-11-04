В ЛНР прокомментировали назначение Резникова министром обороны Украины

ЛУГАНСК, 4 ноября. /ТАСС/. Назначение Алексея Резникова на должность министра обороны Украины подтверждает настрой Киева на эскалацию в Донбассе. Такое мнение выразил в четверг представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник.

"Назначение Резникова на должность министра обороны - это подтверждение, что Киев настроен на эскалацию и игнорирование обязательств по урегулированию", - написал он в своем Telegram-канале.

Как подчеркнул представитель ЛНР, "с деятельностью Резникова связаны трансформация переговорной позиции Киева в Минске от имитационной к нарочито недоговороспособной и полное блокирование Украиной переговоров в последние полтора года". "Он же выступал интерфейсом группы разработчиков закона "О переходном периоде", который напрочь игнорирует все обязательства Киева по минским соглашениям, - добавил Мирошник. - Очень маловероятно, что его деятельность на должности министра обороны будет отличаться по своей идеологии и направленности от предыдущей. А следовательно, это еще один шаг в сторону эскалации и кровопролития".

По мнению Мирошника, "Резников будет политическим куратором Минобороны", но "к военным решениям его вряд ли допустят", а его главной функцией будет "объяснять, что Украина, нарушив Минские обязательства, их не нарушала". "<...> Нормальная работа адвоката-решалы, занимающегося оправданием убийц, насильников и коррупционеров, - отметил представитель ЛНР. - У [президента Украины Владимира] Зеленского решили, что такой специалист сейчас понадобится в украинском Минобороны".

В четверг депутаты Верховной рады проголосовали за назначение Резникова на пост министра обороны Украины. В среду Резникова освободили от должности вице-премьера - министра по вопросам неподконтрольных территорий Украины на основании поданного им заявления. Резников с 5 мая 2020 года является первым заместителем главы украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Ранее он отметился заявлениями, что минские соглашения нужно пересматривать и переписывать, а переговоры контактной группы не приведут к завершению войны в Донбассе. По его мнению, минские соглашения полностью выполнить практически невозможно, но Украина не должна выходить из них в одностороннем порядке, поскольку это равносильно самоубийству.