США объявили награду в $10 млн за информацию о хакерах из группировки DarkSide

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов готовы выплатить до $10 млн за информацию, которая позволит раскрыть личность руководителей хакерской группировки DarkSide, взломавшей в мае системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Госдепартамента.

"Госдепартамент объявил вознаграждение в размере до $10 млн за информацию, которая поможет установить местонахождение и личность тех, кто занимает ведущее положение в международной преступной группировке DarkSide, использующей вирусы-вымогатели", - говорится в тексте. Ведомство обещает выплатить дополнительно $5 млн тому, кто поспособствует задержанию или предъявлению обвинений этим хакерам.

Тема угроз в киберпространстве приобрела в последние месяцы особую актуальность в США. В начале мая злоумышленники из DarkSide взломали системы Colonial Pipeline. По утверждению спецслужб США, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы, но не связана с каким-либо государством. 31 мая последовала атака на сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS. По сообщению пресс-службы Белого дома, компания считает, что за нападением стоит преступная организация REvil, находящаяся, вероятно, в России. СМИ приписывают этой же группировке атаку, совершенную в начале июля на сети IT-компании Kaseya.

Президент РФ Владимир Путин 4 июня назвал нелепыми обвинения в адрес Москвы в кибератаках на американские компании. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил, что Москва оперативно рассмотрит обращения Вашингтона в связи с хакерской атакой на предприятие JBS, если такие поступят. Песков подчеркнул, что Россия не обладает данными об организаторах кибернападений на эту компанию. Пресс-секретарь президента РФ также отмечал, что американская сторона не направляла Кремлю каких-либо запросов в связи с атакой на Kaseya.

16 июня в Женеве состоялись переговоры Путина и президента США Джо Байдена. В совместном заявлении они сообщили о намерении запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Москва и Вашингтон заявили о планах начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.