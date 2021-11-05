По указу лидера Судана из-под ареста освободили четверых министров правительства Хамдука

По сообщению суданского ТВ, из-под стражи освобождены министры культуры и информации Хамза Балюль, связи и цифровизации Хашем Хасаб ар-Расул, торговли и снабжения Али Гедо, а также молодежи и спорта Юсеф Адам.

Ранее в четверг спецпосланник генсека ООН в Судане Волкер Первес сообщил, что между суданской армией и отправленным в отставку премьер-министром Абдаллой Хамдуком достигнуты определенные договоренности и что стороны продолжают переговоры. По его словам, рамками соглашения между сторонами предусматривается возвращение Хамдука во власть, освобождение всех задержанных, формирование правительства технократов, запуск государственных институтов власти и отмена режима ЧП в стране.

По информации источников телеканала Al Arabiya, в течение 24 часов может быть объявлен состав нового управляющего Суверенного совета страны, в который войдут 14 человек из числа военных и гражданских лиц. По данным телестанции, Хамдук дал согласие возглавить новый кабмин, но при условии освобождения всех арестованных по политическим мотивам в ходе недавних протестных выступлений в стране.

После продолжавшихся несколько недель акций протеста и забастовок суданские военные в ночь на 25 октября арестовали Хамдука, четверых министров, а также группу чиновников и партийных лидеров. Аль-Бурхан распустил высшие органы власти и объявил чрезвычайное положение. Он также приостановил действие ряда статей конституционной декларации, которая определяла рамки переходного периода в стране и отношения между военными и гражданскими властями. Позднее Хамдук был отпущен, и, как пояснил журналистам аль-Бурхан, он не был арестован, но из соображений личной безопасности некоторое время находился в доме руководителя страны в качестве гостя. Произошедшие в стране события армия не считает военным переворотом, но оперативным вмешательством в целях избежания гражданской войны в стране.