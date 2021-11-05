Генерал аль-Бурхан обсудил с Блинкеном формирование правительства Судана

ТАСС, 5 ноября. Фактический руководитель Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора подчеркнули необходимость ускорения процесса формирования суданского правительства. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters .

"Обе стороны согласились с необходимостью сохранения пути демократического перехода [власти], необходимости завершения формирования структур переходного правительства и ускорения формирования [постоянного] правительства", - цитирует агентство заявление администрации аль-Бурхана.

После продолжавшихся несколько недель протестов суданские военные в ночь на 25 октября арестовали премьер-министра Абдаллу Хамдука, а также ряд высших чиновников и политиков. Аль-Бурхан распустил высшие органы власти и объявил чрезвычайное положение. Он также приостановил действие ряда статей конституционной декларации, которая определяла рамки переходного периода в стране, а также отношения между военными и гражданскими властями.