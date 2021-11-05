Блинкен призвал генерала аль-Бурхана освободить задержанных в Судане чиновников

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг в телефонном разговоре призвал фактического руководителя Судана генерала Абдель Фаттах аль-Бурхана освободить из-под стражи чиновников, задержанных в стране военными властями. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс по итогам переговоров.

"Госсекретарь поделился своим восхищением суданским народом, который неоднократно заявлял о своем стремлении к демократии, и призвал к немедленному восстановлению правительства под гражданским руководством. Госсекретарь призвал генерала аль-Бурхана немедленно освободить всех политических деятелей, задержанных с 25 октября, и вернуться к диалогу, который вернет премьер-министра [Абдаллу] Хамдука к власти и восстановит гражданское управление в Судане", - отметил дипломат.

Блинкен "приветствовал заявленную генералом приверженность подписанному в Джубе мирному соглашению и конституционной декларации". "Госсекретарь выразил надежду, что суданские военные предпримут действия, необходимые для возобновления американо-суданского партнерства, которое включает в себя политическое, дипломатическое сотрудничество, сотрудничество в области безопасности и экономики", - указал Прайс.

Он также рассказал, что шеф американской дипломатии провел в четверг переговоры по телефону и с Хамдуком, затронув аналогичные темы.

После продолжавшихся несколько недель акций протеста суданские военные в ночь на 25 октября арестовали гражданского премьер-министра Абдаллу Хамдука, а также ряд высших чиновников и видных политиков. Лидер страны генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан в качестве "ответа армии на молодежную революцию" распустил высшие органы власти и объявил чрезвычайное положение. Он также приостановил действие ряда статей конституционной декларации, которая определяла рамки переходного периода в Судане после свержения правившего 30 лет президента Омара аль-Башира и отношения между военными и гражданскими властями.