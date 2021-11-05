Вице-спикер парламента Молдавии заявил, что в кабмине республики могут произойти изменения

КИШИНЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. В правительстве Молдавии вскоре произойдут перестановки, заявил вице-спикер Михаил Попшой.

"Вскоре могут произойти некоторые перестановки в правительстве. К сожалению, я не могу назвать вам имена, но могут быть некоторые изменения", - цитирует в пятницу молдавское издание "Ной" слова Попшоя, который является заместителем председателя правящей Партии действия и солидарности, поддерживающей президента Майю Санду.

Он не назвал причин, которые станут основанием для возможных отставок, но опроверг сообщения в СМИ о возможном уходе министра здравоохранения Аллы Немеренко, которую оппозиция обвиняет в том, что ситуация с COVID-19 в стране вышла из-под контроля.

В пятницу о своей отставке заявил вице-премьер Молдавии Владислав Кульминский, который был главным переговорщиком на переговорах по Приднестровью. Он объяснил это личными причинами.