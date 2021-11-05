Верховный комиссар ООН осудила действия военных в Судане

ЖЕНЕВА, 5 ноября. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выразила "глубокую тревогу" в связи с ситуацией в Судане, где 25 октября был совершен военный переворот. Выступая в пятницу на специальной сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ), посвященной положению в этой стране, она призвала военных "отступить", чтобы страна "вернулась на путь прогресса".

"Я призываю суданских военных лидеров и тех, кто их поддерживает, отступить, чтобы позволить стране вернуться на путь прогресса в направлении институциональных и правовых реформ", - сказала Бачелет. По ее словам, военный переворот, совершенный 25 октября, "вызывает глубокую тревогу". Как подчеркнула верховный комиссар, события, произошедшие после 25 октября, "напомнили о мрачной странице в истории страны, когда свобода выражения мнения была подавлена".

Выступивший затем на сессии от имени арабских стран представитель Египта призвал "все суданские стороны проявлять сдержанность и отдать должный приоритет интересам государства", а представитель Камеруна от имени группы африканских стран выразил "солидарность с суданским народом", призвав к "восстановлению гражданского руководства" страной. В свою очередь венесуэльский дипломат заявил о поддержке "диалога в Судане", подвергнув одновременно критике "политизированные инициативы" в СПЧ.

Нынешняя 32-я сессия Совета, посвященная положению в Судане, созвана по инициативе Великобритании, США, Германии и Норвегии. В целом за ее проведение высказались 17 из 47 стран-членов СПЧ. Ожидается, что дискуссии продлятся один день и по их итогам будет принята резолюция.

СПЧ - межправительственный орган системы ООН. Он был создан в 2006 году, придя на смену Комиссии по правам человека, которую часто критиковали за предвзятость. В состав совета входят 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов Генеральной Ассамблеи ООН путем прямого тайного голосования. Россия была в очередной раз избрана в СПЧ в октябре 2020 года на трехлетний период, начавшийся 1 января 2021 года.