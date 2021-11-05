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Двое погибли при столкновениях протестующих против итогов выборов и силовиков в Багдаде

Сообщается о раненых среди сотрудников силовых структур

КАИР, 5 ноября. /ТАСС/. Ожесточенные столкновения вспыхнули в пятницу в центре Багдада между силами безопасности Ирака и протестующими против результатов парламентских выборов в стране. Как сообщил информационный портал "Мавазин ньюс", два человека погибли, 30 пострадали.

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По информации телеканала Al Arabiya, сторонники проиранских сил подтянулись к месту беспорядков, которые происходят в непосредственной близости от хорошо укрепленной "зеленой зоны", где расположены иностранные посольства, представительства и госучреждения. Они забрасывают камнями силовиков - сообщается о раненых среди сотрудников силовых структур - и пытаются прорваться в "зеленую зону". Поступает информация о том, что полиция стреляет в воздух для разгона протестующих.

К центру иракской столицы стягивается подкрепление и техника, в районе вводятся чрезвычайные меры.

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