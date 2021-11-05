В СПЧ ООН призвали восстановить в Судане правительство под гражданским руководством

ЖЕНЕВА, 5 ноября. /ТАСС/. Совет ООН по правам человека (СПЧ) осудил военный переворот, совершенный в Судане 25 октября, и призвал восстановить правительство "под гражданским руководством". Об этом говорится в резолюции этого органа, принятой в пятницу на его 32-й специальной сессии в Женеве.

Как отмечается в документе, СПЧ "самым решительным образом осуждает военный переворот, совершенный 25 октября суданскими военными", а также "одностороннюю приостановку переходных институтов". Совет "призывает к немедленному восстановлению находящегося под гражданским руководством переходного правительства и возвращению международно признанных принципов управления в Судане". К суданцам обращен призыв "воздерживаться от насилия". Кроме того, следует привлечь к ответственности виновных в нарушениях прав человека.

СПЧ попросил верховного комиссара ООН по правам человека назначить "эксперта по правам человека в Судане" для мониторинга ситуации в стране. Верховному комиссару ООН предложено вместе с экспертом представить письменный доклад по Судану на 50-й сессии Совета в 2022 году. Мандат эксперта будет действовать вплоть до "восстановления правительства под гражданским руководством".

Спецсессия СПЧ по Судану была созвана по инициативе Великобритании, США, Германии и Норвегии. Проект резолюции, внесенный этими странами, был одобрен на заседании без голосования.

Российская делегация, участвовавшая в спецсессии, призвала все суданские стороны "руководствоваться высшими интересами, проявлять ответственный подход и воздерживаться от призывов к насилию". Она выразила "негативное отношение к идее организации специальной сессии СПЧ по Судану", расценив данное решение как "поспешное" и заявив о недопустимости вмешательства во внутренние дела этого государства. В Москве исходят из того, что "последние события в стране во многом явились следствием именно навязывания зарубежными покровителями весьма сомнительных экономических схем и демократичных шаблонов". Это привело к "неутешительным последствиям для населения, что раскололо национальное общество и лишило граждан доверия к переходным властям". В России "убеждены, что суданский народ способен самостоятельно решить внутренние проблемы своей страны".