ООН призывает военных в Судане прекратить аресты политиков

ООН, 5 ноября. /ТАСС/. ООН осуждает арест трех суданских политиков в четверг и призывает взявших власть военных прекратить подобные действия. Об этом заявил в пятницу на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

В четверг в Хартуме были задержаны трое представителей руководства коалиции "Силы за свободу и перемены", которая выступает против взявших власть военных. Их арестовали вблизи штаб-квартиры миссии ООН в Хартуме, уточнил Хак.

"ООН призывает военное руководство страны прекратить аресты политических деятелей и нарушения прав человека. Миссия ООН в Судане призывает к немедленному освобождению всех лиц, задержанных 25 октября и позднее", - указал Хак.

После продолжавшихся несколько недель акций протеста суданские военные в ночь на 25 октября арестовали гражданского премьер-министра Абдаллу Хамдука, а также ряд высших чиновников и видных политиков. Лидер страны генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан в качестве "ответа армии на молодежную революцию" распустил высшие органы власти и объявил чрезвычайное положение. Он также приостановил действие ряда статей конституционной декларации, которая определяла рамки переходного периода в Судане после свержения правившего 30 лет президента Омара аль-Башира и отношения между военными и гражданскими властями.