Зеленский призвал Совет Европы помочь с освобождением удерживаемых в Донбассе лиц

КИЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Киеве с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич призвал ее помочь с освобождением удерживаемых в Донбассе украинских граждан. Об этом сообщил в пятницу офис Зеленского.

"Владимир Зеленский призвал генерального секретаря Совета Европы содействовать привлечению всех механизмов этой международной организации для освобождения украинцев, которых Российская Федерация незаконно удерживает на временно оккупированных территориях Украины и в РФ", - говорится в сообщении.

По данным президентского офиса, Зеленский также акцентировал внимание на том, что украинская сторона ожидает первого доклада Марии Пейчинович-Бурич относительно ситуации с правами человека в Крыму.

Ранее в пятницу первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова сообщила о том, что Мария Пейчинович-Бурич посетила границу с Крымом. По ее словам, полученная генсеком в ходе поездки информация будет способствовать подготовке отчета о ситуации с правами человека в Крыму. "Украина готова сотрудничать с Советом Европы для защиты прав человека в Крыму", - добавила представитель МИД.

Обмен удерживаемыми лицами

Вопрос обмена лицами, удерживаемыми сторонами конфликта в Донбассе, является одним из основных пунктов Минских соглашений. Согласно документу, обмен необходимо провести по формуле "всех на всех". Приверженность данному принципу обмена была подтверждена на состоявшемся в начале декабря 2019 года в Париже саммите в нормандском формате (Франция, Германия, Россия и Украина), после которого 29 декабря состоялся первый за два года масштабный обмен пленными между Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) и Украиной: республики Донбасса передали 76 человек, Киев вернул 124. Еще один обмен между Киевом и республиками прошел 16 апреля 2020 года, в ходе него Киев передал ДНР и ЛНР 14 человек и получил 20.

Однако задача обменять "всех на всех" по-прежнему остается нерешенной. Представители ДНР и ЛНР заявляют, что украинская сторона блокирует процесс взаимного освобождения удерживаемых, отказываясь выполнять обязательства по "юридической очистке" освобожденных. 26 октября представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы по обмену военнопленными Ольга Кобцева предложила привлечь к переговорам главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука вместо Галины Третьяковой, имеющей, по ее словам, абсолютно деструктивную позицию. Предложение Кобцевой поддержали и представители ДНР. Подтверждая свою готовность работать с Медведчуком, ЛНР и ДНР сообщили о готовности передать ему в одностороннем порядке или назначенному им доверенному лицу трех удерживаемых на территории республик Донбасса женщин.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.