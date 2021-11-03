Опасная игра Киева в Донбассе на фоне "Северного потока - 2"

Октябрь стал одним из самых напряженных и тревожных за последнее время месяцев в Донбассе. Похищение на линии разграничения безоружного спецпредставителя Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК), представляющего Луганскую народную республику (ЛНР), захват поселка Старомарьевка, находящегося в серой зоне, применение ударного беспилотника Bayraktar в небе над Донбассом - все это с очевидностью говорит о том, что Киев идет на обострение ситуации в зоне конфликта.

Нельзя не обратить внимание и на несколько кадровых решений в руководстве Украины: Киев внезапно меняет министра обороны, а новым главой ведомства становится "специалист по Донбассу", бывший вице-премьер, министр "по вопросам временно оккупированных территорий" Алексей Резников. Советником главкома Вооруженных сил снова, как в 2015 году, назначается бывший лидер ультрарадикального "Правого сектора" Дмитрий Ярош.

В заявлениях официальных лиц наблюдается воинственная риторика. Так, командующий силовой операцией в Донбассе Александр Павлюк во вторник прямо заявил о "готовности к эскалации, к новому витку боевых действий".

Лидер Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал ситуацию, сложившуюся в последние недели в регионе, "критической и близкой к полноценным боевым действиям". "Украина делает все, чтобы спровоцировать нас на ответные действия", - подчеркнула в свою очередь глава МИД республики Наталья Никонорова.

Способ отвлечь внимание

В ДНР считают, что демонстративное нарушение минских соглашений - это попытка отвлечь внимание от внутренних проблем. "Очевидно, действующая украинская власть под руководством президента Украины Владимира Зеленского попросту пытается увести внимание от катастрофической социально-экономической ситуации в государстве", - предположила Никонорова.

Действительно, кроме общих для всех стран проблем, связанных с пандемией, Украина столкнулась с целым набором других вызовов. Одним из них является практически катастрофическая ситуация в сфере энергетики. Все эксперты сходятся на том, что страну ждет трудная зима. Украинские СМИ пишут о срыве подготовки к отопительному сезону, о том, что страна входит в зиму с самыми низкими в истории страны запасами угля и недостаточными резервами газа. На фоне международного энергетического кризиса в стране существенно выросли тарифы на энергоносители. Несмотря на то, что до сильных морозов еще далеко, в некоторых районах страны из-за проблем с отоплением уже объявили чрезвычайную ситуацию.

Попытка спровоцировать Россию

Однако только попыткой отвлечь внимание населения от внутренних проблем агрессивные шаги Киева в зоне конфликта не объяснить. Руководство Украины, обостряя ситуацию в регионе, в то же время усиленно пытается привлечь к ней внимание мировых лидеров, прежде всего представителей США.

Ситуацию с "безопасностью в Донбассе" на полях 26-й Конференции ООН по изменению климата в Глазго президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой США Джо Байденом. Та же тема звучала в его беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном. На встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом президент Украины вновь поднял тему Донбасса и подчеркнул, как важна для Киева поддержка Североатлантического альянса "в контексте вызовов, которые встали перед страной".

В этих условиях в Москве линию Киева на обострение расценивают как попытку не только спровоцировать эскалацию внутриукраинского конфликта, но и вызвать какую-то реакцию России, которая может стать поводом для дальнейших жестких санкций Запада.

"Да, обострение [в Донбассе] налицо, - констатировал на днях глава МИД России Сергей Лавров. - Наблюдаются попытки создать провокационную ситуацию, вызвать какой-то ответ от ополчения и втянуть Россию в какие-то силовые действия".

В эту версию укладывается и похищение представителя ЛНР Андрея Косяка, который также является гражданином России, и слухи об издевательствах над жителями захваченной украинскими силовиками Старомарьевки, в которой почти 40 человек имеют российские паспорта. Этот сценарий, по мнению наблюдателей, может быть использован Киевом в качестве способа решить, наконец, главную проблему страны, как ее видят в Киеве, - проблему "Северного потока -2".

Остановить "Северный поток - 2"

"Северный поток - 2" вот уже много лет воспринимается руководством Украины как кошмарный сон, которому надо не дать осуществиться. Все годы, пока шло строительство трубопровода, Киев делал отчаянные попытки помешать этому. "Остановить "Северный поток - 2" - национальная задача для Украины и приоритет для "Нафтогаза", - заявил в мае 2021 года глава компании Юрий Витренко.