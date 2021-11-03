Опасная игра Киева в Донбассе на фоне "Северного потока - 2"

Октябрь стал одним из самых напряженных и тревожных за последнее время месяцев в Донбассе. Похищение на линии разграничения безоружного спецпредставителя Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК), представляющего Луганскую народную республику (ЛНР), захват поселка Старомарьевка, находящегося в серой зоне, применение ударного беспилотника Bayraktar в небе над Донбассом - все это с очевидностью говорит о том, что Киев идет на обострение ситуации в зоне конфликта.
Нельзя не обратить внимание и на несколько кадровых решений в руководстве Украины: Киев внезапно меняет министра обороны, а новым главой ведомства становится "специалист по Донбассу", бывший вице-премьер, министр "по вопросам временно оккупированных территорий" Алексей Резников. Советником главкома Вооруженных сил снова, как в 2015 году, назначается бывший лидер ультрарадикального "Правого сектора" Дмитрий Ярош.
В заявлениях официальных лиц наблюдается воинственная риторика. Так, командующий силовой операцией в Донбассе Александр Павлюк во вторник прямо заявил о "готовности к эскалации, к новому витку боевых действий".
Лидер Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал ситуацию, сложившуюся в последние недели в регионе, "критической и близкой к полноценным боевым действиям". "Украина делает все, чтобы спровоцировать нас на ответные действия", - подчеркнула в свою очередь глава МИД республики Наталья Никонорова.
Способ отвлечь внимание
В ДНР считают, что демонстративное нарушение минских соглашений - это попытка отвлечь внимание от внутренних проблем. "Очевидно, действующая украинская власть под руководством президента Украины Владимира Зеленского попросту пытается увести внимание от катастрофической социально-экономической ситуации в государстве", - предположила Никонорова.
Действительно, кроме общих для всех стран проблем, связанных с пандемией, Украина столкнулась с целым набором других вызовов. Одним из них является практически катастрофическая ситуация в сфере энергетики. Все эксперты сходятся на том, что страну ждет трудная зима. Украинские СМИ пишут о срыве подготовки к отопительному сезону, о том, что страна входит в зиму с самыми низкими в истории страны запасами угля и недостаточными резервами газа. На фоне международного энергетического кризиса в стране существенно выросли тарифы на энергоносители. Несмотря на то, что до сильных морозов еще далеко, в некоторых районах страны из-за проблем с отоплением уже объявили чрезвычайную ситуацию.
Попытка спровоцировать Россию
Однако только попыткой отвлечь внимание населения от внутренних проблем агрессивные шаги Киева в зоне конфликта не объяснить. Руководство Украины, обостряя ситуацию в регионе, в то же время усиленно пытается привлечь к ней внимание мировых лидеров, прежде всего представителей США.
Ситуацию с "безопасностью в Донбассе" на полях 26-й Конференции ООН по изменению климата в Глазго президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой США Джо Байденом. Та же тема звучала в его беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном. На встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом президент Украины вновь поднял тему Донбасса и подчеркнул, как важна для Киева поддержка Североатлантического альянса "в контексте вызовов, которые встали перед страной".
В этих условиях в Москве линию Киева на обострение расценивают как попытку не только спровоцировать эскалацию внутриукраинского конфликта, но и вызвать какую-то реакцию России, которая может стать поводом для дальнейших жестких санкций Запада.
"Да, обострение [в Донбассе] налицо, - констатировал на днях глава МИД России Сергей Лавров. - Наблюдаются попытки создать провокационную ситуацию, вызвать какой-то ответ от ополчения и втянуть Россию в какие-то силовые действия".
В эту версию укладывается и похищение представителя ЛНР Андрея Косяка, который также является гражданином России, и слухи об издевательствах над жителями захваченной украинскими силовиками Старомарьевки, в которой почти 40 человек имеют российские паспорта. Этот сценарий, по мнению наблюдателей, может быть использован Киевом в качестве способа решить, наконец, главную проблему страны, как ее видят в Киеве, - проблему "Северного потока -2".
Остановить "Северный поток - 2"
"Северный поток - 2" вот уже много лет воспринимается руководством Украины как кошмарный сон, которому надо не дать осуществиться. Все годы, пока шло строительство трубопровода, Киев делал отчаянные попытки помешать этому. "Остановить "Северный поток - 2" - национальная задача для Украины и приоритет для "Нафтогаза", - заявил в мае 2021 года глава компании Юрий Витренко.
Опасаясь потерять ежегодные как минимум $2 млрд от транзита газа, Украина пытается напугать и Запад, называя этот проект "геополитическим оружием Кремля". "Россия использует газ как оружие, прибегает к шантажу. Мы ожидаем от Германии реакции на этот шантаж", - заявил ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
А в последние недели, когда обозначились все проблемы с энергообеспечением страны предстоящей зимой, глава "Нафтогаза" попытался все просчеты украинского руководства в подготовке к отопительному сезону списать на "Северный поток - 2", заявив, что запуск трубопровода этой зимой и прекращение транзита через Украину станет худшим сценарием для страны.
Эти заявления никак не стыкуются с реальностью. Хорошо известно, что между "Газпромом" и Киевом заключено соглашение, действующее по 2024 год, которое предусматривает ежегодный транзит (с 2021 года) 40 млрд куб.м. Неоднократно в последние дни звучали и заявления президента России Владимира Путина, что Москва все свои обязательства добросовестно исполняет и будет исполнять.
Опасная игра
В этой ситуации глава "Нафтогаза" прибегнул к самым страшным, откровенно рассчитанным на Запад предсказаниям. В опубликованном в понедельник интервью газете Financial Times он заявил, что прекращение "физического транзита [газа] через Украину <...> увеличивает вероятность полномасштабной войны между Россией и Украиной со всеми вытекающими последствиями".
Это заявление, связавшее все страхи Киева из-за "Северного потока - 2" с риском "полномасштабной войны", прекрасно проливает свет на причины и природу провокационной линии Киева последнего времени.
Однако в РФ уже предупредили, что Киев затеял "опасную игру" . Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, комментируя применение в Донбассе беспилотника Bayraktar, подчеркнул, что использование подобной военной техники не соответствует минским соглашениям. При этом Небензя указал, что этот шаг Киева "может иметь последствия, которые украинская сторона себе даже не представляет". "Это опасная игра, мне кажется, они должны это осознать", - заявил постпред России.