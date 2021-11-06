Посол Эфиопии в РФ назвал фейком сообщения об окружении повстанцами Аддис-Абебы

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Сообщения о том, что Аддис-Абеба окружена антиправительственными войсками - это фейки, распространяемые западными странами. Об этом в субботу заявил ТАСС посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену Аргау.

"Аддис-Абеба не находится в окружении каких-либо сил. Это фейковые новости от западных стран", - сказал посол.

Он также назвал фейками, распространяемыми медиа Тыграя, информацию о захвате города Шева Робит боевиками Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ).

Посол отметил, что действия антиправительственных группировок, чьи представители, как сообщали СМИ, в пятницу провели пресс-конференцию в Вашингтоне, являются "бесполезными и беспомощными". "Это [Соглашение о создании альянса для борьбы с центральным правительством Эфиопии] спланировано врагами Эфиопии и не будет иметь силы. Демократически избранное правительство Эфиопии стремится обеспечить мир и стабильность в стране. Граждане Эфиопии готовы защитить свою страну", - добавил дипломат.

5 ноября агентство France-Presse сообщило, что девять крупнейших повстанческих группировок Эфиопии подписали соглашение о создании альянса для борьбы с центральным правительством. По его данным, целью данного шага является объединение сил для возможного наступления на столицу Эфиопии Аддис-Абебу.

В свою очередь агентство Reuters сообщило, что представители повстанцев провели в пятницу пресс-конференцию в столице США Вашингтоне. Они заявили, что новое объединение антиправительственных сил в составе девяти повстанческих группировок ставит своей целью лишить власти нынешнее правительство Эфиопии во главе с премьер-министром Абием Ахмедом. По их словам, правительство Ахмеда будет смещено либо силой, либо в ходе переговоров. После этого будет создано переходное правительство Эфиопии.

Наступление повстанцев

Повстанцы Тыграя начали 27 октября крупное наступление на севере Эфиопии, в ходе которого они захватили ряд городов в штате Амхара. В начале текущей недели в районе города Кемисе в 325 км к северу от Аддис-Абебы произошло соединение повстанческих отрядов Тыграя с силами сепаратистов из "Армии освобождения Оромо". НФОТ и "Армия освобождения Оромо" подписали в минувшем августе соглашение о совместных действиях против федерального правительства Эфиопии в целях его свержения.

Сейчас повстанцы продвигаются по направлению к Аддис-Абебе. Командование НФОТ объявило, что пока задача захвата столицы не стоит на повестке дня, однако ситуация может измениться. В свою очередь руководство "Армии освобождения Оромо" заявило, что ее отряды намерены подойти и окружить Аддис-Абебу. "Армия освобождения Оромо" является военным крылом "Фронта освобождения Оромо". Своей целью лидеры группировки объявили достижение независимости штата Оромия - самого густонаселенного региона Эфиопии.

В минувший вторник власти ряда регионов и городов Эфиопии, включая столицу, призвали жителей взять в руки имеющееся у них оружие и защищаться в случае необходимости от повстанцев Тыграя. Одновременно федеральное правительство объявило 2 ноября о введении на всей территории страны на ближайшие шесть месяцев режима чрезвычайного положения.