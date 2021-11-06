Что происходит в Эфиопии. Факты

Повстанцы из Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) начали 27 октября крупное наступление в Эфиопии. Через несколько дней они соединились с силами сепаратистов из "Армии освобождения Оромо", с которыми в августе подписали соглашение о совместных действиях против федерального правительства Эфиопии в целях его свержения. Сейчас повстанцы продвигаются по направлению к Аддис-Абебе.
Коротко о событиях в Эфиопии и международной реакции на них - в материале ТАСС.
- В столице Эфиопии и в штатах Оромия и Сомали второй день подряд проходят крупные митинги в поддержку федерального правительства и с осуждением действий повстанцев Тыграя, направленных на подрыв единства страны.
- Федеральное правительство объявило 2 ноября о введении на всей территории страны на ближайшие шесть месяцев режима чрезвычайного положения.
- Власти Эфиопии призвали граждан готовиться к обороне от повстанцев.
- Канал Tigrai TV сообщил, что повстанцы Тыграя с союзниками захватили город Шева Робит на севере Эфиопии.
- Телеканал Al Arabiya 6 ноября сообщил о предотвращении взрыва в Аддис-Абебе.
- Госдепартамент рекомендовал американцам незамедлительно покинуть Эфиопию. В ведомстве также выступили против любых попыток повстанцев начать наступление на столицу Эфиопии. Кроме того, в США сообщили о готовности в связи с ситуацией в Эфиопии ввести санкции, предусмотренные указом, подписанным в сентябре президентом Джо Байденом.
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал участников конфликта в Эфиопии к переговорам без предварительных условий.
- Посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену Аргау назвал фейком сообщения об окружении повстанцами Аддис-Абебы. Также он опроверг информацию о захвате повстанцами города Шева Робит.
- Посольство России в Эфиопии работает в штатном режиме.
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва с тревогой следит за развитием ситуации в Тыграе и считает, что стороны конфликта как можно скорее должны достичь договоренности о прекращении огня.
- Twitter заблокировал функцию "тренды" в Эфиопии для нераспространения насилия в стране.
- Facebook удалил сообщение главы правительства Эфиопии, в котором Абий Ахмед призвал граждан страны подняться с оружием в руках на защиту родины. Это сообщение было сочтено призывом к насилию.
- Совбез ООН принял заявление по Эфиопии с призывом к сторонам заключить перемирие.
- В совместном докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека и Комиссии по правам человека Эфиопии говорится, что все стороны конфликта в Эфиопии нарушали права человека.
- Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал все стороны конфликта в Эфиопии к прекращению огня и ведению переговоров.
- Встреча глав стран Восточноафриканского сообщества по Эфиопии пройдет 16 ноября.