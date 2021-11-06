Что происходит в Эфиопии. Факты

Повстанцы из Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) начали 27 октября крупное наступление в Эфиопии. Через несколько дней они соединились с силами сепаратистов из "Армии освобождения Оромо", с которыми в августе подписали соглашение о совместных действиях против федерального правительства Эфиопии в целях его свержения. Сейчас повстанцы продвигаются по направлению к Аддис-Абебе.

Коротко о событиях в Эфиопии и международной реакции на них - в материале ТАСС.